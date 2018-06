Oggi mi è stata fatta notare una questione drammaticamente vera tanto quanto autodistruttiva sia per l’Euro che per l’Unione Europea.

Non esistono regole di uscita.

Non esiste una procedura condivisa e accettata da tutti i membri della zona euro e dell’unione europa per uscire dai relativi trattati e cambiare la propria storia. L’idea folle, antistorica e psicopatica per cui l’adesione ad una unione politica e (ancora peggio) monetaria sia per sempre altrimenti l’abisso è uno dei principali punti di debolezza sia dell’Unione Europea che della zona Euro.

Ci sono ovviamente diversi ostacoli e molte questioni di affrontare anche a livello dei singoli stati, ovvero come minimo sindacale ogni stato aderente all’Euro o all’Unione Europea dovrebbe consentire per legge ordinaria o per costituzione uno strumento universale, omogeneo e trasparente di democrazia diretta (referendum consultivo vincolante, propositivo, abrogativo) per le questioni fondanti di adesione ad Euro e Unione Europea.

Ma al di la di questo, ciò che manca sono le regole che permettano di pianificare, tempi, modi e costi per “l’Exit” in modo che sia chi vuole uscire sia chi rimane possa sapere, dove, come e su cosa negoziare e soprattutto che siano escluse forme di ritorsioni improprie ovvero al di fuori dai tratti di uscita.

Qualunque sia il costo da pagare per l’uscita da Euro e Unione Europea è fondamentale per il decisore politico e per la popolazione chiamata ad esprimersi che esso sia calcolabile in modo che si possano fare almeno ipotesi sul rapporto costi/benefici.

L’Unione Europea di oggi è basata su un idea iper statalista, anzi superstatlista (in cui lo Stato è l’UE) stesso dicasi per l’Euro, un gravissimo limite ed errore in una economia globale in cui la flessibiltà e la capacità di adattarsi è un elemento che porta a maggiore ricchezza (e mi si permetta felicità) per tutti.

Non vorrei essere frainteso, io credo che lo stesso identico concetto debba essere un principio fondante per i così detti Stati Nazionali, la questione Catalana è una vergogna assoluta sia Spagnola che Europea, oggi la Catalogna dovrebbe avere già intrapreso un cammino sereno e condiviso di auto detrminazione e uscita dallo Stato Spagnolo (piccola Europa) invece abbiamo assistito al pratica di imprigionare avversari politici pienamente legittimati dal voto sull’altare di regole di un novecento orrendo e assassino. La costituzione spagnola.

Mi permetto un suggerimento a Di Maio, Salvini e al Premier Conte: portate all’ordine del giorno della Unione Europa e dell’Euro Gruppo la necessità inderogabile di scrivere insieme regole chiare di uscita affermando esplicitamente che è possibile se il popolo davvero lo vuole, ovvero se è informato delle conseguenze positive e negative.

Questo si che renderebbe grande l’Italia di nuovo e sospetto che gli alleati sarebbero maggioritari.

