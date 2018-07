INVITARONO A NON PAGARE LE TASSE, A PROCESSO 39 VENETI DEL CLNV

di REDAZIONE

Gli indipendentisti veneti appartenenti al gruppo CLNV finiranno alla sbarra perché, secondo l’accusa, hanno organizzato riunioni per convincere i contribuenti a non pagare le tasse all’Italia, Stato che notoriamente non riconoscono. Ma non basta, finiscono imputati anche per le proteste, con tanto di resistenza, alle forze dell’ordine e ai pubblici ufficiali impegnati a eseguire accertamenti, sfratti o pignoramenti, ed infine per la diffamazione in rete contro i militari autori di un controllo fiscale. Insomma, per la procura sarebbero “un’associazione a delinquere”.

In tutto sono 29 in tutto i secessionisti del Padovano, Vicentino, Veronese e Trevigiano del «Comitato di liberazione nazionale del Veneto» rinviati a giudizio dal giudice per l’udienza preliminare Roberto Venditti. Dovranno presentarsi in aula a partire dal 19 dicembre. A chiedere per loro il processo anche il Pubblico ministero Hans Roderich Blattner. Tre soggetti, invece, sono usciti di scena con la richiesta di essere processati con il rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna. Infine, assolti Francesco Cicchellero, di Valli del Pasubio (per non aver commesso il fatto), e la padovana Elisa Lazzarin (il fatto non sussiste), che rispondeva solo di diffamazione. Condannato ad un anno, pena sospesa, il trevigiano Luigi Iariccio (per il quale il pm aveva chiesto 3 anni e 4 mesi), che assieme a Cicchellero era accusato di associazione a delinquere e istigazione a non pagare le imposte.